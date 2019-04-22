«Дети России» задержали молодого сургутянина со спайсом

СЕГОДНЯ 12:14 2019-04-22T12:15:37+03:00

Он фасовал наркотики по сверткам и готовил распространить через «тайники»

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В Сургуте сотрудники полиции из незаконного оборота изъяли более 90 граммов наркотиков. 21 сверток, внутри которых содержалось вещество растительного происхождения, обнаружили у 18-летнего молодого человека. Его задержали во время оперативно-профилактического мероприятия «Дети России».

Вещество было направлено на исследование. Согласно данным экспертизы у подозреваемого было изъято около 90 граммов наркотического средства «спайс».

Злоумышленник пояснил, что наркотики фасовал по сверткам и готовил к распространению через «тайники».

На парня завели уголовное дело по статье УК РФ «Попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств». Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания, сообщает УМВД России по Сургуту .

ИСТОЧНИК KP.RU