СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-22T12:02:17+03:00

В храмы Нижневартовска в Пасху будут входить через рамки металлоискателей Фото: n-vartovsk.ru

Изменить размер текста: A A

По традиции во всех храмах Нижневартовска состоятся ночное пасхальное богослужение и Крестный ход в честь Пасхи, которая в этом году отмечается 28 апреля.

Традиционно в городе усилят меры антитеррористической защищенности граждан. Так, при входе в храмы города Нижневартовска будут установлены рамки металлоискателей. Кроме того, при необходимости возможен личный досмотр граждан. Стражи порядка просят вартовчан с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам. «Входной фильтр» распространится также на граждан, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Помощь полицейским в охране общественного порядка окажут сотрудники частных охранных предприятий, казаки и дружинники. Накануне мероприятий храмы и прилегающие к ним территории обследуют кинологи. Бесхозный транспорт, расположенный вблизи мест праздничных богослужений, будет эвакуирован, предупредили в администрации Нижневартовска.

ИСТОЧНИК KP.RU