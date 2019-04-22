2019-04-22T11:39:19+03:00
Происшествия

В Советском районе будут судить наркоманов, плативших за "синтетику" криптовалютой

Троица покупала наркотики в Югорске
Анна Полякова
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В Советском районе будут судить наркоманов, плативших за "синтетику" криптовалютойВ Советском районе будут судить наркоманов, плативших за "синтетику" криптовалютойФото: Ольга Крыльцова
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Троих жителей Советского района ждет суд по делу о незаконном приобретении и хранении наркотиков. По версии следствия двое обвиняемых покупали через сеть Интернет на территории г.Югорска партии синтетических наркотических средств. Третий участник группы оказывал содействие в незаконном приобретении, узнавал сведения о месте расположения «закладок» и способах их оплаты.

При этом расплачивались злоумышленники криптовалютой - «биткоин». В марте 2019 года их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, наркотические средства изъяты из незаконного оборота. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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