С улиц Когалыма за выходные вывезли почти 5 тысяч кубометров снега

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-22T11:04:27+03:00

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Почти пять тысяч кубометров снега вывезено с улиц Когалыма в минувшие выходные. Сегодня, 22 апреля, уборка сугробов продолжится. Техника пройдет по улицам и пешеходным зонам города, а также во дворах порядка двадцати домов.

В администрации города подчеркнули, что график работ корректируется, исходя из количества техники, площади дворов и объема снега, а также оставленных во дворах автомобилей. Жителей многоквартирных домов призывают следить за объявлениями и убирать машины на время работы снегоуборочной техники. Это позволит быстрее и лучше очистить территории от сугробов. С наступлением тепла это особенно актуально.

ИСТОЧНИК KP.RU