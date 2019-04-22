2019-04-22T11:04:27+03:00
Общество

С улиц Когалыма за выходные вывезли почти 5 тысяч кубометров снега

Уборка сугробов продолжается
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
С улиц Когалыма за выходные вывезли почти 5 тысяч кубометров снега. Фото администрации КогалымаС улиц Когалыма за выходные вывезли почти 5 тысяч кубометров снега. Фото администрации Когалыма
Изменить размер текста:

Почти пять тысяч кубометров снега вывезено с улиц Когалыма в минувшие выходные. Сегодня, 22 апреля, уборка сугробов продолжится. Техника пройдет по улицам и пешеходным зонам города, а также во дворах порядка двадцати домов.

В администрации города подчеркнули, что график работ корректируется, исходя из количества техники, площади дворов и объема снега, а также оставленных во дворах автомобилей. Жителей многоквартирных домов призывают следить за объявлениями и убирать машины на время работы снегоуборочной техники. Это позволит быстрее и лучше очистить территории от сугробов. С наступлением тепла это особенно актуально.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24