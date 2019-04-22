С улиц Когалыма за выходные вывезли почти 5 тысяч кубометров снега
Почти пять тысяч кубометров снега вывезено с улиц Когалыма в минувшие выходные. Сегодня, 22 апреля, уборка сугробов продолжится. Техника пройдет по улицам и пешеходным зонам города, а также во дворах порядка двадцати домов.
В администрации города подчеркнули, что график работ корректируется, исходя из количества техники, площади дворов и объема снега, а также оставленных во дворах автомобилей. Жителей многоквартирных домов призывают следить за объявлениями и убирать машины на время работы снегоуборочной техники. Это позволит быстрее и лучше очистить территории от сугробов. С наступлением тепла это особенно актуально.
ИСТОЧНИК KP.RU