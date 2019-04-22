Расчленивший сургутянина за долги скрывался в Башкортостане
Подозреваемого в жестоком убийстве жителя Сургута задержали в Республике Башкортостан. Друг детства расчленил югорчанина за долги и сбежал.
В марте в правоохранительные органы г. Сургута поступило сообщение о безвестном исчезновении мужчины 1972 года рождения. Тут же было уголовное дело об убийстве.
Личность подозреваемого установили в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Обвинение в убийстве предъявлено 42-летнему уроженцу Амурской области, который последние несколько месяцев проживал у потерпевшего.
Во время пьяного застолья между друзьями детства произошла ссора из-за долговых обязательств. В ходе конфликта гость нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение. После этого обвиняемый расчленил тело, спрятал останки и по частям сжег его в банной печи, а останки сложил в септик.
Злоумышленник также пояснил, что после убийства перевел через мобильное приложение банка погибшего 400 тысяч рублей на свой счет. После этого он уехал в Республику Башкортостан, где и был задержан сотрудниками полиции.
По ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключен под стражу. Ему грозит длительное заключение в местах лишения свободы, сообщили в СУ СКР по ХМАО.
ИСТОЧНИК KP.RU