Расчленивший сургутянина за долги скрывался в Башкортостане

СЕГОДНЯ 10:20 2019-04-22T11:06:17+03:00

Ссора между друзьями детства произошла во время пьяного застолья

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Подозреваемого в жестоком убийстве жителя Сургута задержали в Республике Башкортостан. Друг детства расчленил югорчанина за долги и сбежал.

В марте в правоохранительные органы г. Сургута поступило сообщение о безвестном исчезновении мужчины 1972 года рождения. Тут же было уголовное дело об убийстве.

Личность подозреваемого установили в ходе следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Обвинение в убийстве предъявлено 42-летнему уроженцу Амурской области, который последние несколько месяцев проживал у потерпевшего.

Во время пьяного застолья между друзьями детства произошла ссора из-за долговых обязательств. В ходе конфликта гость нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение. После этого обвиняемый расчленил тело, спрятал останки и по частям сжег его в банной печи, а останки сложил в септик.

Злоумышленник также пояснил, что после убийства перевел через мобильное приложение банка погибшего 400 тысяч рублей на свой счет. После этого он уехал в Республику Башкортостан, где и был задержан сотрудниками полиции.

По ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключен под стражу. Ему грозит длительное заключение в местах лишения свободы, сообщили в СУ СКР по ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU