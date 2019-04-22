Произведения югорской писательницы Марии Волдиной издадут отдельными томами

СЕГОДНЯ 09:42 2019-04-22T09:42:39+03:00

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Союз писателей России предложил известной югорской писательнице Марии Кузьминичне оформить все ее произведения отдельными томами. Они будут подготовлены к публикации на двух языках – русском и хантыйском. Возможность издания томов с Марией Волдиной обсудила губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона побывала в гостях у лауреата премии «Душа России».

Напомним, нагрудный знак и статуэтку ей вручил министр культуры РФ Владимир Мединский четыре месяца назад в Москве в концертном зале имени П.И. Чайковского.

Глава региона рассказала, что при правительстве округа – Югры функционирует экспертный совет по вопросам издательской деятельности. Ежегодно окружной департамент общественных и внешних связей проводит прием заявок от авторов и коллективов, претендующих на господдержку для издания своих трудов. Губернатор заверила югорскую писательницу, что ей будет оказана необходимая помощь в подаче заявки.

Мария Кузьминична Волдина (Вагатова) - первая хантыйская поэтесса. Её первые литературные опыты появились в газете «Ленинская правда» в самом начале 1970-х годов. Стихи и сказки включены во все национальные учебники для хантыйских школ. Некоторые литературные произведения Волдиной переведены на чешский, узбекский, якутский, венгерский, таджикский и другие языки народов мира. Мария Кузьминична владеет богатым фольклорным материалом, сама сочиняет и творчески обрабатывает сказки, песни, исполняет их. Сейчас она готовит первую книгу к юбилею победы в Великой Отечественной войны об участниках войны, сообщает правительство Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU