В Югре за выходные раскрыто 80 преступлений
За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 115 преступлений, раскрыто 80. В этом числе разбой, грабеж, поджог, 2 угона, 2 убийства, 14 краж и 8 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Раскрываемость по горячим следам составила 70%, констатируют в УМВД России по Югре.
Так, например, в Сургуте установили подозреваемого в грабеже. В сауне по улице Грибоедова 29-летний мужчина открыто похитил сотовый телефон стоимостью 10 000 рублей. На злоумышленника завели уголовное дело и взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное и возвращено законному владельцу.
Кроме того, раскрыто 11 ранее зарегистрированных преступлений: один факт мошенничества, присвоение и 9 краж.
Всего за минувшие выходные дни в Югре выявлено 13140 правонарушений. Наложена 91 штрафная санкция. С помощью АПК «Безопасный город» выявлено 14 правонарушений.
ИСТОЧНИК KP.RU