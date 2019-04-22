В 2019 году в Югре откроют еще один диализный центр
Десятый в Югре диализный центр откроют в 2019 году в Мегионе. Он будет обслуживать пациентов не только этого города, но и жителей Покачей и Лангепаса.
Об этом на конференции нефрологов сообщила главный нефролог Югры Оксана Пьянкина. Сейчас в автономном округе живет более 500 человек, имеющих хроническую почечную недостаточность. Они получают заместительную почечную терапию в диализных центрах округа. Но «Искусственная почка» лишь поддерживает жизнь, решить проблему может пересадка почки. Готовы к операции и ждут донорского органа в настоящее время более 100 пациентов Югры.
Программа органного донорства реализуется в Югре уже 4 года. За это время проведено 32 операции по пересадке как родственной, так и неродственной почки. Эту работу ведут доктора специализированного нефрологического отделения, которое работает в составе единой системы службы трансплантологии Югры, сообщили в пресс-центре Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.
ИСТОЧНИК KP.RU