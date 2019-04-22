Общественность Нягани займется пропагандой вакцинации детей

СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-22T08:43:18+03:00

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Медики Нягани встревожены ростом количества родителей, отказывающихся ставить прививки детям. На 1 апреля в городе зафиксировано уже 168 отказов. Врачи обратились к общественникам за помощью в пропаганде профилактики опасных инфекций.

В конце 2018 года в Нягани зафиксированы случаи кори, в 2019 году - выявлено уже два случая, сообщили в департаменте здравоохранения Югры. Непривитый человек после контакта с больным заболевает практически в 100% случаев. Кроме того, корь особенно опасна своими осложнениями: может развиться воспаление легких, гнойный конъюнктивит, отит, бронхит, ларинготрахеит, менингит и менингоэнцефалит.

Сейчас особо категорично настроенных мам и пап приглашают на иммунологическую комиссии. Благодаря таким встречам двум малышам уже поставлены прививки, 209 детей запланированы на «подчищающуюся» иммунизацию (181 – на вакцинацию и 28 – на ревакцинацию).

На минувшей неделе главный врач городской детской поликлиники Ирина Лазарива встретилась с общественным советом и обсудила варианты решения проблемы. Она рассказала, как общественность может повлиять на родителей.

– Разговор был сложным, но нужным. И очень надеюсь, что нас услышали. Отказываясь от прививок, родители не осознают, какой опасности подвергают детей. Успешно пропагандировать вакцинацию можно только, объединив усилия. На эту помощь мы и рассчитываем,- отметила руководитель детской поликлиники.

ИСТОЧНИК KP.RU