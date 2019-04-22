2019-04-22T06:32:52+03:00
Общество

В Урае ускорят перевод школьников на односменный режим

В городе построят две новые школы
Анна Полякова
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В Урае ускорят перевод школьников на односменный режим Фото: uray.ruВ Урае ускорят перевод школьников на односменный режим Фото: uray.ru
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По планам руководства муниципалитета в Урае должны появиться в ближайшие годы две новых школы. Власти города на уровне округа доказали необходимость внесения в госпрограмму Югры «Развитие образования» строительства этих учебных заведений. Сроки строительства удалось перенести на более ранние, чем они были предусмотрены первоначально, сообщили в администрации города.

В результате средняя школа в мкр.1А на 528 мест с финансированием из внебюджетных источников будет построена в 2020-2022 годы. Школа в микрорайоне Земля Санникова на 1125 мест в 2022 – 2024 годы. Отметим, что финансирование на новые школы будет осуществляться как из регионального, так и городского бюджетов. Оба объекта включены в муниципальную программу «Развитие образования и молодежной политики города Урай» на 2019-2030 годы.

Муниципалитет за 2017-2018 годы провел оптимизацию загруженности существующих площадей в школах города. За счет эффективного использования в Гимназии открыто 100 дополнительных мест, под кабинеты переоборудованы вспомогательные помещения. При проведении капремонта школы №5 увеличена мощность школы на 50 мест.

Эти меры позволили снизить процент обучающихся во вторую смену — с 29% в 2017 году до 20% в 2019 году. По мнению специалистов Управления образования, дальнейшую оптимизацию помещений можно было бы продолжать при проведении капремонтов школ. Однако тогда придется на время закрыть учебные заведения, а детей перевести на обучение в здания других школ в III смену. Радикально решить вопрос позволит строительство новых учреждений образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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