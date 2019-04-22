Погода в Югре 22 апреля: местами мокрый снег и дождь

СЕГОДНЯ 05:14 2019-04-22T05:14:53+03:00

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В понедельник, 22 апреля, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть юго-западного направления 5-10 м/с. Температура воздуха днем +7… +12 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +8… +10 градусов.

В Сургуте пасмурно, но без осадков. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха +4 градуса.

В Нижневартовске пасмурно и без осадков. Ветер юго-западный 4 метров в секунду. Температура воздуха+4 градуса.

В Нефтеюганске переменная облачность, температура воздуха + 5 градусов, ветер юго-западный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU