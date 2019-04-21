2019-04-21T17:17:57+03:00
Общество

Предприятия Югры презентовали в Сургуте лучшую продукцию

Она прошла проверку качества в аккредитованных лабораториях
Алена Кульмухаметова
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Предприятия Югры презентовали в Сургуте лучшую продукцию. Фото Рамиля НуриеваПредприятия Югры презентовали в Сургуте лучшую продукцию. Фото Рамиля Нуриева
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В торгово-развлекательном центре «Сургут Сити Молл» 19 апреля горожан угощали обладатели товарного знака «Сделано в Югре!» и логотипа «Сделано в Сургуте» – Сургутский хлебозавод, Мясокомбинат «Сургутский» и Завод «Сургутский».

По информации администрации Сургута, вся продукция прошла проверку качества в аккредитованных лабораториях и имеет награды, включая международные.

- Чтобы попасть на полки сетевиков была проделана большая работа – сертификация продукции, получение штрих-кодирования. Сегодня три местных товаропроизводителя представлены практически во всех сетевых магазинах города. Мы хотим, чтобы продукцию сургутских производителей знали и покупали жители и гости города, – объясняет начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Дарья Гаврикова.

Добавим, что сегодня в реестр местных товаропроизводителей, с правом использования логотипа «Сделано в Сургуте», входит 38 компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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