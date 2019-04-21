Югра готова к пожароопасному периоду

СЕГОДНЯ 10:57 2019-04-21T10:57:34+03:00

В прошлом году в округе зарегистрировано 226 лесных пожаров

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Ханты-Мансийский автономный округе полностью готов к лесопожарному периоду. В правительстве отметили, что пожароопасный сезон 2019 года планируется установить на территории региона с 26 апреля.

До этого момента была проведена большая подготовительная работа. Так, для ликвидации возгораний в лесах автономного округа привлечены 1667 человек и 769 единиц техники.

Также в соответствие будут приведены противопожарные разрывы в 34 населенных пунктах, подверженных угрозам лесных пожаров. Обновляется парк спецтехники и оборудования. Так, запланировано купить четыре гусеничных трактора, три малых лесопатрульных комплекса, шесть различных плугов и автобус ЛуАЗ, необходимый как для перебрасывания сил во время пожаров, так и для отработки тренировок пожарных-десантников. Налажено межрегиональное сотрудничество с соседними регионами для недопущения перевода огня и возможности задействования сил и средств соседей при тушении лесного пожара.

База авиационной и наземной охраны лесов подтвердила полную готовность сил учреждения. На сегодняшний день готовы парашютно-десантная пожарная служба и постоянный штат пожарно-химических станций, ведется набор сезонных рабочих, обеспечена укомплектованность материально-техническими средствами.

Напомним, что по итогам 2018 года в лесном фонде Югры было зарегистрировано 226 лесных пожаров на площади более 6 тысяч гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU