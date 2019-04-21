В Югре полицейские массово проверяют мигрантов

СЕГОДНЯ 08:56 2019-04-21T08:56:49+03:00

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По всей территории Ханты-Мансийского автономного округе полицейские проводят рейды, направленные на соблюдение миграционного законодательства. Стражи порядка проверяют места концентрации иностранцев и лиц без гражданства, их проживание и трудовую деятельность, а также мигрантов, незаконно находящихся на территории Российской Федерации.

Так, в Мегионе за минувшие дни сотрудниками полиции было обследовано 24 места компактного проживания иностранцев. Выявлено 19 административных правонарушений, связанных в большинстве случаев с нарушением режима пребывания и труда мигрантов.

Кроме этого, выявлен факт незаконного пересечения государственной границы РФ гражданином иностранного государства - 35-летний мужчина ранее по решению Сургутского городского суда был выдворен за пределы РФ.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции Сургута проверили 241 объект, выявлено порядка 100 правонарушений.

За незаконное пересечение Государственной границы РФ в период с 15 по 18 апреля возбуждено четыре уголовных дела, семь уголовных дел возбуждено по факту фиктивной постановки на учет иностранцев.

В Советском районе проверено 52 объекта, порядка 34 иностранных работников.

За нарушения режима пребывания к ответственности привлечено 11 мигрантов.

Для рассмотрения вопроса об административном выдворении иностранных граждан в суд направлено три материала, по которым приняты положительные решения.

Сотрудниками ГИБДД досмотрено 14 автомобилей под управлением иностранных граждан. Привлечены к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения два иностранца.

За три дня полицейские Ханты-Мансийска выявили более 10 нарушений, самым распространенным из которых является нарушение правил пребывания на территории Российской Федерации.

По всей строгости закона придется ответить и жителям окружной столицы, которые в погоне за прибылью регистрировали в жилом помещении иностранцев, между тем не были намерены предоставить им право проживания по месту регистрации.

По факту фиктивной регистрации граждан в отношении девяти ханты-мансийцев возбуждены уголовные дела, согласно которым фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU