СЕГОДНЯ 06:40 2019-04-21T06:40:49+03:00

Погода в Югре 21 апреля: облачно и дождь и осадки Фото: Татьяна Коркина

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В воскресенье в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшие осадки смешанного характера. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +4,+9 градусов, местами до 0 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +4,+6 градусов.

В Сургуте облачно, мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный, южный, юго-западный 3-7 метров в секунду. Температура воздуха: - 4, +2 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и без осадков. Ветер переменных направлений: северо-западный, западный, юго-западный, юго-восточный, южный 2-8 метров в секунду. Температура воздуха: - 4, 0 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU