2019-04-20T15:39:06+03:00
Общество

В Югре по Оби пройдёт круизный теплоход «Ремикс»

Сумма тура не каждому по карману
Алена Кульмухаметова
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В Югре по Оби пройдёт круизный теплоход «Ремикс». Фото с сайта pixabay.comВ Югре по Оби пройдёт круизный теплоход «Ремикс». Фото с сайта pixabay.com
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В навигацию 2019 года двухпалубный пассажирский теплоход «Ремикс» должен выполнить три круиза по реке Обь — из Бердска до Салехарда и три обратно, с остановками в Томске, Колпашево, Нижневартовске и Сургуте. Об этом сообщает ГИМС ХМАО-Югры.

Первый рейс с отправлением из Новосибирска отправится в начале июня, второй — в начале июля, а третий — в начале августа.

Управлять судном, как и в прошлые годы, будет компания ООО «Судоходная компания «Норд-Вест», а в качестве туроператора выступает швейцарская компания Thurgau Travel.

На сайте Thurgau Travel круиз по Оби презентуется как путешествие по тундре и тайге к Полярному кругу. Туристам обещают нетронутые пейзажи, белые ночи, встречу с шаманом, рыбалку, посещение этнических поселений коренных народов Севера.

Продолжительность круиза — 17 дней, стоимость — далеко не всем по карману. В перерасчёте на рубли это порядка от 227 тысяч.

Добавим, что теплоход «Ремикс» — двухпалубное пассажирское речное судно, работающее на реке Обь в Новосибирске. Теплоход был построен в 1964 году на судоверфи Ganz Danubius в городе Будапешт (Венгрия) по проекту 305 — серии речных судов, строившихся в Венгрии для СССР с 1959 по 1964 годы. С постройки и до 2005 года судно работало в Западно-Сибирском речном пароходстве под названием «Михаил Калинин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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