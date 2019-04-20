2019-04-20T12:02:11+03:00
Общество

Иртыш в районе Ханты-Мансийска вскроется 30 апреля

Прогнозы ледохода сообщают гидрологи Югры
Алена Кульмухаметова
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Иртыш в районе Ханты-Мансийска вскроется 30 апреляИртыш в районе Ханты-Мансийска вскроется 30 апреляФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийском автономном округе метеорологи и гидрологи следят за обстановкой на реках региона.

По их данным, ожидаемые сроки вскрытия рек в 2019 году следующие: Иртыша в районе Ханты-Мансийска откроется–30 апреля, Обь возле д. Белогорье – 2 мая, при допустимой погрешности в пять суток.

При этом существует большая вероятность образования заторов льда на участках рек, с интенсивным ростом уровней и выходом воды на пойму: Иртыш (108,5–109,5 км); Обь (1208–1212 км, 1153 км); протока Нялинская, Обь (0–4 км) с интенсивным ростом уровней и выходом воды на пойму.

Ожидаемые высшие уровни весеннего половодья на Оби, д. Белогорье – 1020–1110 см , Иртыш, п. Сибирский – 820–920, Иртыш, г. Ханты-Мансийск – 790–880 - что чуть выше прошлогодних значений.

Период негативного воздействия паводковых вод начинается с выходом воды на поймы рек и может составить от 60 до 80 суток.

Согласно региональному реестру, в Ханты-Мансийском районе 11 населенных пунктов попадают в зоны затопления (подтопления). Округ готов к любому развитию событий во время половодья. Все службы в состоянии готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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