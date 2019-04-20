2019-04-20T09:17:32+03:00
Происшествия

В Лянторе воровка из сумки продавца забрала деньги, кольцо и документы

Женщину задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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В Лянторе воровка из сумки продавца забрала деньги, кольцо и документы. Фото с сайта pixabay.comВ Лянторе воровка из сумки продавца забрала деньги, кольцо и документы. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от продавца торгового центра из города Лянтор о краже имущества на сумму более 20 тысяч рублей.

Оперативники установили и задержали 19-летнюю подозреваемую, которая пояснила, что во время прогулки по торговому центру зашла в магазин, где отсутствовал продавец. Увидев на видном месте сумку, она похитила из нее деньги, золотое кольцо и документы, после чего скрылась.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас югорчанка находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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