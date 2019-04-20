СЕГОДНЯ 06:58 2019-04-20T06:58:51+03:00

Погода в Югре 20 апреля: облачно и прохладно Фото: Татьяна Коркина

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В субботу 20 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшие осадки смешанного характера. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3,+8 градусов, в восточных районах -3,+2 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3,+5 градусов.

В Сургуте облачная погода, небольшой снегопад. Ветер северо-западный, северный 4-12 метров в секунду. Температура воздуха: -3, 0 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, вечером возможен снег. Ветер северо-западный 4-12 метров в секунду. Температура воздуха: -2, 0 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU