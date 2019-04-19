В Сургутском районе раскрыта кража сладостей

СЕГОДНЯ 15:59 2019-04-19T16:00:42+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от сотрудника магазина о краже кондитерских изделий.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками полиции было установлено, что днём, прибыв в магазин для разгрузки товара, работник фирмы по продаже кондитерских изделий оставил открытый автомобиль и зашел в магазин для подписания документов.

В это время двое неизвестных, увидев открытую машину, похитили четыре коробки с товаром.

Подозреваемые были установлены и задержаны. Ими оказались неработающие 60 и 34-летние жители города, которые пояснили, что решили воспользоваться отсутствием водителя, но не знали, что в коробках находятся кондитерские изделия.

Стоит отметить, что ранее злоумышленники привлекались к уголовной ответственности за совершение краж. Один из них находился под надзором как условно осужденный. Потому он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU