Прокуратура Когалыма заблокировала четыре пропагандистских сайта
Ранее прокуратура Когалыма выявила четыре интернет - ресурса, которые содержат запрещенные к распространению на территории Российской Федерации изображения, пропагандирующие межрасовую ненависть, идеи национальной и религиозной розни.
Так как статьей 228 УК РФ установлена уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, прокурор города обратился в Центральный районный суд Тюмени с заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Накануне суд рассмотрел заявления прокурора и удовлетворил в полном объеме. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU