СЕГОДНЯ 15:40 2019-04-19T15:40:48+03:00

Прокуратура Когалыма заблокировала четыре пропагандистских сайта. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

Доступ к ним заблокирован по решению суда

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Ранее прокуратура Когалыма выявила четыре интернет - ресурса, которые содержат запрещенные к распространению на территории Российской Федерации изображения, пропагандирующие межрасовую ненависть, идеи национальной и религиозной розни.

Так как статьей 228 УК РФ установлена уголовная ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, прокурор города обратился в Центральный районный суд Тюмени с заявлениями о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Накануне суд рассмотрел заявления прокурора и удовлетворил в полном объеме. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU