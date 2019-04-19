2019-04-19T15:00:14+03:00
Происшествия

Полиция Сургута обнаружила наркотики в спичечных коробках

Наркосбытчик готовил «закладки»
Алена Кульмухаметова
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Полиция Сургута обнаружила наркотики в спичечных коробках. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреПолиция Сургута обнаружила наркотики в спичечных коробках. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Накануне сургутскими полицейскими задержан подозреваемый в попытке незаконного сбыта наркотических средств.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, днём на территории одного из садово-огороднических товариществ был задержан 29-летний сургутянин, у которого во внутреннем кармане куртки были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным и растительным веществом.

Кроме того, был осмотрен автомобиль задержанного, в салоне которого полицейские обнаружили и изъяли 13 спичечных коробков с веществом растительного происхождения.

Изъятое было направлено на исследование. Согласно данным экспертиз у подозреваемого было изъято 1,21 грамма героина и порядка 26 граммов гашиша.

Злоумышленник пояснил, что наркотики фасовал по сверткам и готовил к распространению через «тайники».

В отношении задержанного возбуждено уголовное. Молодой человек задержан и помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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