Жители Ханты-Мансийска встретят Первомай легкоатлетической эстафетой

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-19T14:53:36+03:00

Изменить размер текста: A A

День весны и труда начнется в полдень на Центральной площади окружной столицы Югры. Здесь будет дан старт легкоатлетической эстафете.

Как сообщает оргкомитет Ханты-Мансийска, в этой связи, с 8.00 до 13.00 будет ограничено движение транспорта по улице Мира на участке от улицы Дзержинского до улицы Строителей.

- Соревнования носят командный характер. Производственные коллективы, школы, средние и высшие учебные заведения направят для участия в эстафете по шесть юношей и по столько же девушек. Всего на участке от Центральной площади до улицы Строителей предусмотрено 12 контрольных точек, разделяющих маршрут на этапы. Каждый бегун должен максимально быстро пройти свой отрезок и передать эстафету товарищу по команде. Коллективы, занявшие призовые места в каждой группе, наградят кубками и дипломами, а спортсмена, занявшего 1 место на первом этапе, – денежным призом. До 25 апреля мы принимаем заявки на участие,– уточнила детали предстоящего спортивного мероприятия исполняющая обязанности заместителя директора по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий СК «Дружба» Лариса Лысенкова.

Стартовать легкоатлеты будут под звуки духового оркестра, выступление которого предварит концертную программу творческих коллективов города.

Добавим, по предварительным прогнозам синоптиков 1 мая в Ханты-Мансийске ожидается прохладная погода: столбик термометра днем будет держаться на отметке от -1 до +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU