2019-04-19T14:33:46+03:00
Общество

В Мегионе мошенник обчистил счет женщины с ребёнком

Она послушно выполнила указания лже-покупателя
Алена Кульмухаметова
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В Мегионе мошенник обчистил счет женщины с ребёнкомВ Мегионе мошенник обчистил счет женщины с ребёнкомФото: Татьяна Коркина
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В дежурную часть полиции Мегиона обратилась 42-летняя жительница города с заявлением о факте мошенничества.

Полицейским югорчанка рассказала, что она разместила на популярном интернет-сайте объявлений информацию о продаже детских вещей на сумму около пяти тысяч рублей. Ей перезвонил мужчина и сообщил, что готов приобрести всё, но заберет покупку позже, а вот деньги готов перевести сразу на карту заявительницы. Женщина согласилась. Псевдо-покупатель предложил пройти к ближайшему банкомату и проделать необходимые операции с банковской картой женщины, чтобы якобы перевести ей деньги. Югорчанка выполнила все указания звонившего, и вскоре с карты списались 21 750 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по «Мошенничество». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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