Защищать права потребителя жители Ханты-Мансийска могут через МФЦ
Эффективность защиты прав потребителей органами местного самоуправления обсудили участники координационного совета, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова.
Поправки к закону «О защите прав потребителей» позволяют принимать обращения по защите прав потребителей, консультировать их в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
Администрацией Ханты-Мансийска заключено дополнительное соглашение о взаимодействии с окружным МФЦ о приёме обращений потребителей еще в прошлом году. Всего же в 2018 году за содействием в защите потребительских прав в городскую администрацию обратились 1287 граждан, в результате полученной правовой помощи потребителям удалось урегулировать в досудебном порядке 652 потребительских спора удовлетворено претензий на сумму 1,7 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU