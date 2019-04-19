2019-04-19T13:58:51+03:00
Общество

Защищать права потребителя жители Ханты-Мансийска могут через МФЦ

Удалось урегулировать в досудебном порядке 652 спора
Алена Кульмухаметова
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Защищать права потребителя жители Ханты-Мансийска могут через МФЦЗащищать права потребителя жители Ханты-Мансийска могут через МФЦФото: Татьяна Коркина
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Эффективность защиты прав потребителей органами местного самоуправления обсудили участники координационного совета, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова.

Поправки к закону «О защите прав потребителей» позволяют принимать обращения по защите прав потребителей, консультировать их в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.

Администрацией Ханты-Мансийска заключено дополнительное соглашение о взаимодействии с окружным МФЦ о приёме обращений потребителей еще в прошлом году. Всего же в 2018 году за содействием в защите потребительских прав в городскую администрацию обратились 1287 граждан, в результате полученной правовой помощи потребителям удалось урегулировать в досудебном порядке 652 потребительских спора удовлетворено претензий на сумму 1,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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