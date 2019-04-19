СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-19T13:36:37+03:00

Предпринимателя из Югры обвиняют в незаконно полученных 137 миллионов рублей. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Мужчина два года оказывал различные услуги на месторождениях

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Работу выполнял добросовестно, но не имел на это разрешения предприниматель из Югры. За это мужчине предстоит ответить в суде и вернуть десятки миллионов рублей.

Нарушение Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» было выявлено в ходе проверки, проведенной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции ХМАО – Югры.

В период времени с января 2016 года по сентябрь 2018 года, индивидуальный предприниматель без специального разрешения оказывал транспортные услуги и паропропарочные работы на объектах капитального ремонта скважин, находящихся на месторождениях крупной нефтяной компании. Подозреваемый знал, что данные установки являются взрывопожарноопасным и химически опасным объектом 1-3 класса.

За свою работу злоумышленник получил незаконный доход в сумме около 137 млн рублей, что является особо крупным размером.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с выплатой крупного штрафа.

Добавим, что 56-летний бизнесмен является местным жителем, ранее в поле зрения органов внутренних дел он не попадал.

В настоящее время следователями проводится весь комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU