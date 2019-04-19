2019-04-19T13:01:18+03:00
Общество

В Сургуте с корью госпитализированы пять гостей из Казахстана

Все заболевшие были не привиты
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте с корью госпитализированы пять гостей из Казахстана, Фото с сайта администрации города СургутВ Сургуте с корью госпитализированы пять гостей из Казахстана, Фото с сайта администрации города Сургут
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В Сургуте были зарегистрированы пять неподтвержденных случаев кори у одного взрослого и четырех детей в возрасте от 2 до 10 лет. Известно, что семья приехала в гости из Республики Казахстан. Больные госпитализированы.

Врио начальника управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в Сургуте и Сургутском районе Елена Пинженина рассказала, что в ходе эпидемиологического расследования установлено, что у приезжих имелся прямой контакт с заболевшими корью в Шымкенте. Все заболевшие были не привиты. Для подтверждения диагноза биопробы готовятся к отправке в референс-центр по мониторингу за корью и краснухой в Новосибирск. Результаты буду известны на следующей неделе. 16 человек, которые имели контакт с заболевшими, были привиты в срочном порядке. Мероприятия в эпидочаге проведены в полном объеме.

В 2018 году количество сургутян, привитых от кори составляет процентов. Благодаря хорошей иммунной прослойке удается избегать распространения корьевой инфекции на территории города.

Напомним, что это не первый случай выявления заразной болезни в ХМАО. В прошлом году в Нижневартовске корь была зарегистрирована у 18 человек. Все заболевшие также не были привиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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