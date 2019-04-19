2019-04-19T12:45:19+03:00
Происшествия

Три с половиной года колонии получил наркоман из Нягани

Мужчина купил наркотики для себя
Алена Кульмухаметова
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Три с половиной года колонии получил наркоман из Нягани. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыТри с половиной года колонии получил наркоман из Нягани. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Накануне Няганский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 27-летнего местного жителя. Он признан виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, суд установил, что подсудимый, проживая в городе Нягани, через сеть Интернет бесконтактным способом приобрел наркотические средства в крупном размере. Сбывать он их не планировал, но хранил их при себе, пока не был задержан сотрудниками полиции.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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