В Нижневартовске запущен проект «Отметить яму на дороге»

СЕГОДНЯ 12:29 2019-04-19T12:29:58+03:00

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На портале главы города «Наш Нижневартовск» запущен новый проект «Отметь яму на дороге». Интерактивный сервис поможет горожанам участвовать в формировании дорожной политики муниципалитета и улучшении качества дорог.

Заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев отметил, что Нижневартовск один из немногих городов страны является участником национального проекта «Умный город». Для того чтобы жителям комфортно жилось, должен быть создан механизм, посредством которого вартовчане могут общаться с представителями власти. Одним из таких является портал главы города «Наш Нижневартовск». Любой пользователь портала может оставить сообщение о наличии ямы или выбоины на дороге. Новшество сейчас работает в тестовом режиме. Чтобы оставить заявку, необходимо зайти на сайт gorodnv.ru.

Для того, чтобы сделать отметку ямы на дороге, необходимо зайти на портал «Наш Нижневартовск». Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Для того, чтобы сделать отметку ямы на дороге, необходимо зайти на портал «Наш Нижневартовск», выбрать баннер «Отметь яму на дороге», прикрепить фотографию, затем выбрать геолокацию (место расположения ямы, улицу) и нажать кнопку «Отправить». По желанию можно добавить комментарий (например, здание ориентир).

После этого заявка поступает специалистам на модерацию. Далее - исполнителям МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска». Они проверят обращение и проведут ямочный ремонт.

- Поступившая на портал заявка отображается красным цветом. Как только ее примут в работу, метка на карте поменяет цвет на желтый. Зеленая точка означает, что заявка отработана. Жители могут это легко отслеживать. У дорожных служб есть нормативы, по которым проводят ремонт. По ним будет учитываться первоочередность ремонта ям по заявкам. После того, как будет устранена выбоина, фотография о проделанном ремонте будет размещена на портале, - рассказал главный специалист оперативно-информационного отдела департамента ЖКХ администрации города Родион Рудаков.

Отметить на карте можно только ямы или другие дефекты, расположенные на улично-дорожной сети. Магистрали города наиболее подвержены износу. Ремонт внутриквартальных проездов будут проводить в рамках другой ремонтной кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU