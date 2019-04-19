2019-04-19T12:11:02+03:00
Происшествия

Югорчанка при попытке продать велосипед потеряла деньги

На объявление откликнулись мошенники
Алена Кульмухаметова
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Югорчанка, при попытке продать велосипед, потеряла деньгиЮгорчанка, при попытке продать велосипед, потеряла деньгиФото: Татьяна Коркина
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На уловки мошенников попалась 31-летняя югорчанка, которая пыталась продать велосипед, разместив объявление на интернет-сайте «Авито».

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, вскоре ей позвонил неизвестный мужчина и предложил внести предоплату. Женщина сообщила незнакомцу не только номер банковской карты, но и СМС-код, пришедший ей в сообщении на телефон. После чего со счета заявительницы были списаны более 30 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», согласно которой злоумышленнику может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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