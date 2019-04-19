СЕГОДНЯ 09:56 2019-04-19T09:56:37+03:00

Житель Ханты-Мансийска перевёл авансом 100 рублей тысяч за несуществующий автомобиль. Фото с сайта pixabay.com

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Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска с заявлением о мошенничестве обратился 27-летний житель Нефтеюганского района.

Мужчина рассказал, что на популярном сайте бесплатных объявлений «Дром.ру» он нашел объявление о продаже автомобиля. Созвонившись с продавцом, в качестве предоплаты он перечислил более 100 000 рублей. После этого продавец перестал выходить на связь.

- Возбуждено уголовное дело. Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округе-Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU