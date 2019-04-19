Вартовчане потребовали от властей навести порядок в городе

СЕГОДНЯ 09:22 2019-04-19T09:22:39+03:00

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Жители Нижневартовска попросили депутатов оказать содействие в наведении порядка на прилегающей территории к торговому комплексу «Монетка» на улице Нефтяников.

Как сообщили в администрации города, мусор на парковочной площадке около универсама находится постоянно. Зимой на этой территории лежит неубранный снег, летом валяются банки, бутылки, полная антисанитария. Даже в то время, когда в городе проходят субботники, здесь никто ничего не убирает. В прошлом году вартовчане сами к 9 Мая наводили там порядок. Теперь вопрос порядка на этой территории на контроле депутатского комитета.

Ещё один участок, тротуары вдоль домов с обеих сторон проспекта Победы, что от Дворца искусств до улицы Мира требует установки ограждения. Жители жалуются, что на зелёные зоны и на пешеходные дорожки регулярно заезжают машины, в том числе и грузовые, которые привозят товар в местные магазины.

По словам местных властей в нынешнем году выполнить это вряд ли получится, так как планы на предстоящий сезон уже составлены.

- Пока ограждений нет, - отметил председатель комитета по городскому хозяйству и строительству Думы Нижневартовска Леонид Дольников, - за обеспечением порядка будет следить ГИБДД. Нарушителей, которые паркуют свои авто на тротуарах, оштрафуют, а автомобили эвакуируют.

ИСТОЧНИК KP.RU