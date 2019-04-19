СЕГОДНЯ 08:57 2019-04-19T08:57:59+03:00

Сургутянин украл два аккумулятора. Фото с сайта pixabay.com

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Ни продать, ни использовать по назначению украденные аккумуляторы житель Сургутского района не успел. Мужчину задержали полицейские.

Накануне полицейскими Сургутского района установлен подозреваемый в краже. Известно, что 44-летний мужчина похитил две аккумуляторные батареи стоимостью 21 000 рублей. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. Правоохранителями в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто пять ранее зарегистрированных преступлений, из них: четыре кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU