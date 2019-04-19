2019-04-19T08:42:34+03:00
Общество

Сбербанк поможет забронировать квартиру в ЖК «Ново-Патрушево» со скидкой 1%

Участие в туре бесплатное
Поделиться:
Сбербанк поможет забронировать квартиру в ЖК «Ново-Патрушево» со скидкой 1%. Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Сбербанк поможет забронировать квартиру в ЖК «Ново-Патрушево» со скидкой 1%. Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
Изменить размер текста:

Тюменское отделение Сбербанка совместно с ключевым партнером ОАО «Тюменская домостроительная компания» приглашает жителей и гостей города Тюмени на автобусную экскурсию в ЖК «Ново-Патрушево».

Экскурсия состоится 20 апреля 2019 года. Для удобства участников будет организован бесплатный автобус, отправление которого состоится в 11:00 от здания банка по адресу: г. Тюмень, ул. Рижская, д. 61. Возвращение к офису Сбербанка в 14:00.

- В рамках экскурсии все желающие смогут познакомиться с объектами застройщика, посетить демонстрационные квартиры, подробно ознакомиться с ипотечными программами Сбербанка и подать заявку на кредит. В день проведения мероприятия бронирование квартир будет осуществляться со скидкой 1% от стоимости объекта недвижимости, – рассказала начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Тюменского отделения Сбербанка Оксана Губко.

Для участия в мероприятии нужна предварительная регистрация по телефону: 8-922-470-93-36. Участие в туре бесплатное. Количество мест ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Югорчанка, при попытке продать велосипед, потеряла деньги
Житель Ханты-Мансийска перевёл авансом 100 рублей тысяч за несуществующий автомобиль
В Югре введено в эксплуатацию 340 километров линий электропередачи
Вартовчане потребовали от властей навести порядок в городе
Сургутянин украл два аккумулятора
В Югре автогрейдер подмял под себя «Ладу» с водителем и пассажиром
Жители Югры присоединяются к Всероссийской кампании «Без вас не получится!»
Детский вокальный ансамбль из Ханты-Мансийска- победитель международного конкурса
Погода в Югре 19 апреля: потеплело и небольшие осадки
Домработница обокрала обеспеченную жительницу Мегиона
Обь в границах Нижневартовска вскроется 2 мая
В Нижневартовске на «Безопасное колесо – 2019» приедут юные инспекторы со всей Югры
Молодая когалымчанка перевела деньги мошенникам ради получения кредита
В Югре потеплеет до +15 градусов
Сбербанк — генеральный партнер V Всероссийской недели финансовой грамотности
Когалымчанка назвала три цифры и лишилась 100 тысяч рублей
На фестивале «Чай пут фест» в Нижневартовске ждут гостей
Трагедия в Югре: охотник принял родственника за добычу
В ХМАО запускают три пилотных проекта
В Сургуте директор турагентства оставила без отпуска 15 клиентов
В Когалыме за антисанитарию закрыли бар «Три желания»
В Нижневартовске пьяный подросток угнал «Ниву»