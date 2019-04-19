СЕГОДНЯ 08:39 2019-04-19T08:39:24+03:00

В Югре автогрейдер подмял под себя «Ладу» с водителем и пассажиром. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Дорожно-транспортное происшествие с участием автогрейдера и отечественной легковушки произошло накануне в Октябрьском районе.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 16:45 на 43 километре автодороги «Нягань–Талинка» в Октябрьском районе 29-летняя водитель, управляя автомобилем «Лада» не учел дистанцию до впереди идущего автогрейдера и допустил с ним столкновение. В результате происшествия, телесные повреждения получили водитель и пассажир автомобиля «Лада».

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.

Задержаны 12 водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, один – за отказ от медицинского освидетельствования и три – за повторное управление с признаками опьянения. 38 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU