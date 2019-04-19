2019-04-19T08:39:24+03:00
Общество

В Югре автогрейдер подмял под себя «Ладу» с водителем и пассажиром

Задержаны 12 пьяных водителей
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югре автогрейдер подмял под себя «Ладу» с водителем и пассажиром. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Югре автогрейдер подмял под себя «Ладу» с водителем и пассажиром. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие с участием автогрейдера и отечественной легковушки произошло накануне в Октябрьском районе.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, около 16:45 на 43 километре автодороги «Нягань–Талинка» в Октябрьском районе 29-летняя водитель, управляя автомобилем «Лада» не учел дистанцию до впереди идущего автогрейдера и допустил с ним столкновение. В результате происшествия, телесные повреждения получили водитель и пассажир автомобиля «Лада».

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.

Задержаны 12 водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, один – за отказ от медицинского освидетельствования и три – за повторное управление с признаками опьянения. 38 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Югорчанка, при попытке продать велосипед, потеряла деньги
Житель Ханты-Мансийска перевёл авансом 100 рублей тысяч за несуществующий автомобиль
В Югре введено в эксплуатацию 340 километров линий электропередачи
Вартовчане потребовали от властей навести порядок в городе
Сургутянин украл два аккумулятора
Сбербанк поможет забронировать квартиру в ЖК «Ново-Патрушево» со скидкой 1%
Жители Югры присоединяются к Всероссийской кампании «Без вас не получится!»
Детский вокальный ансамбль из Ханты-Мансийска- победитель международного конкурса
Погода в Югре 19 апреля: потеплело и небольшие осадки
Домработница обокрала обеспеченную жительницу Мегиона
Обь в границах Нижневартовска вскроется 2 мая
В Нижневартовске на «Безопасное колесо – 2019» приедут юные инспекторы со всей Югры
Молодая когалымчанка перевела деньги мошенникам ради получения кредита
В Югре потеплеет до +15 градусов
Сбербанк — генеральный партнер V Всероссийской недели финансовой грамотности
Когалымчанка назвала три цифры и лишилась 100 тысяч рублей
На фестивале «Чай пут фест» в Нижневартовске ждут гостей
Трагедия в Югре: охотник принял родственника за добычу
В ХМАО запускают три пилотных проекта
В Сургуте директор турагентства оставила без отпуска 15 клиентов
В Когалыме за антисанитарию закрыли бар «Три желания»
В Нижневартовске пьяный подросток угнал «Ниву»