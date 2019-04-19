СЕГОДНЯ 07:55 2019-04-19T07:55:52+03:00

Жители Югры присоединяются к Всероссийской кампании «Без вас не получится!». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Автоинспекторы рассказывают о ДТП с участием детей

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Полицейские города Пыть-Ях и Белоярского района провели в школах общее родительское собрание по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках социальной кампании «Без вас не получится!»

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, ходе беседы с родителями, автоинспекторы довели статистику ДТП с участием детей, напомнили об административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, видах детских удерживающих устройств и организовали просмотр тематических видеороликов.

Госавтоинспекция города Радужный и юные участники дорожного движения присоединились к проводимой акции.

ИСТОЧНИК KP.RU