СЕГОДНЯ 07:04 2019-04-19T07:04:14+03:00

Детский вокальный ансамбль из Ханты-Мансийска- победитель международного конкурса. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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В Казани завершился Международный фестиваль-конкурс «Гармония культур». В нем приняли участие более 700 юных талантов – танцоров, музыкантов, чтецов и исполнителей песен.

По информации организаторов, география фестиваля обширна, побороться за звание лучших прибыли участники из: Московской области, Удмуртии, Якутии, Омска, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Ярославля, Липецка, Анапы, Перми, Карелии и Болгарии. В жюри конкурса вошли ведущие специалисты культуры, преподаватели ведущих учреждений профессионального образования.

Подопечные КДЦ «Октябрь» - вокальный ансамбль «Карандаши» - стали лауреатами I степени в номинации «Эстрадный вокал» и лауреатами I и II степеней в номинации «Художественное слово». Накануне коллектив вернулся домой.

Добавим, в вокальном ансамбле «Карандаши», созданном в 2013 году, занимаются ребята от 7 до 10 лет. Сегодня это уже второй состав воспитанников. Репертуар исполнителей представлен эстрадным жанром.

ИСТОЧНИК KP.RU