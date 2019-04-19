2019-04-19T06:52:41+03:00
Общество

Погода в Югре 19 апреля: потеплело и небольшие осадки

Ветер западных направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 19 апреля: потеплело и небольшие осадкиПогода в Югре 19 апреля: потеплело и небольшие осадкиФото: Татьяна Коркина
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В пятницу 19 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, слабые гололедные явления. Ветер западный 4 - 9 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +2,+7 ºС, местами 0,-5 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 4 - 9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +3,+5 градусов.

В Сургуте переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный, западный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха: +1, 0 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и снегопад. Ветер Юго-западный, западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха: -3, +1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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