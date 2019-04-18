Домработница обокрала обеспеченную жительницу Мегиона

СЕГОДНЯ 16:04 2019-04-18T16:04:58+03:00

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В дежурную часть полиции поступило заявление от жительницы Мегиона о краже ювелирных изделий. У югорчанки пропали золотые украшения на сумму около 100 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой. Ей оказалась 36-летняя домработница потерпевшей, которая несколько месяцев присматривала за дачным домом заявительницы и кормила большое количество собак, охраняющих его.

Выяснилось, что злоумышленница в один из дней, когда наводила уборку в доме, на столике в спальне увидела шкатулку с золотыми украшениями. Женщина зная, что собаки к ней уже привыкли, пропускают во двор и в дом, в момент отсутствия в доме хозяев проникла на дачный участок и похитила шкатулку с украшениями. Тут же злоумышленница отправилась в ломбард и сдала все золотые изделия за сущие копейки - 19 тысяч рублей. Через два дня пропажу изделий обнаружили.

Ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В отделе полиции она дала признательные показания. Похищенное имущество изъято.

В отношение фигурантки возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU