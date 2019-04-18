Домработница обокрала обеспеченную жительницу Мегиона
В дежурную часть полиции поступило заявление от жительницы Мегиона о краже ювелирных изделий. У югорчанки пропали золотые украшения на сумму около 100 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой. Ей оказалась 36-летняя домработница потерпевшей, которая несколько месяцев присматривала за дачным домом заявительницы и кормила большое количество собак, охраняющих его.
Выяснилось, что злоумышленница в один из дней, когда наводила уборку в доме, на столике в спальне увидела шкатулку с золотыми украшениями. Женщина зная, что собаки к ней уже привыкли, пропускают во двор и в дом, в момент отсутствия в доме хозяев проникла на дачный участок и похитила шкатулку с украшениями. Тут же злоумышленница отправилась в ломбард и сдала все золотые изделия за сущие копейки - 19 тысяч рублей. Через два дня пропажу изделий обнаружили.
Ранее женщина неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В отделе полиции она дала признательные показания. Похищенное имущество изъято.
В отношение фигурантки возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU