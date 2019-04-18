2019-04-18T15:40:19+03:00
Общество

Обь в границах Нижневартовска вскроется 2 мая

Гидрологи прогнозируют уровень воды в реке
Алена Кульмухаметова
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Обь в границах Нижневартовска вскроется 2 мая. Фото с сайт администрации города НижневартовскОбь в границах Нижневартовска вскроется 2 мая. Фото с сайт администрации города Нижневартовск
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До начала ледохода на больших реках Ханты-Мансийского автономного округа остались считанные дни. В этом году вскрытие рек будет раньше срока.

Согласно информации, предоставленной Ханты-Мансийским гидрометеоцентром – филиалом «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», предполагаемый срок вскрытия реки Обь в границах города Нижневартовска - 2 мая при допустимой погрешности +/- 5 суток. Напомним, дата вскрытия Оби в 2018 году была 12 мая.

Согласно предварительным данным, ожидается, что высший уровень воды в реке Обь в границах Нижневартовска в период весеннего половодья составит 870 - 950 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

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