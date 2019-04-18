Обь в границах Нижневартовска вскроется 2 мая
До начала ледохода на больших реках Ханты-Мансийского автономного округа остались считанные дни. В этом году вскрытие рек будет раньше срока.
Согласно информации, предоставленной Ханты-Мансийским гидрометеоцентром – филиалом «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», предполагаемый срок вскрытия реки Обь в границах города Нижневартовска - 2 мая при допустимой погрешности +/- 5 суток. Напомним, дата вскрытия Оби в 2018 году была 12 мая.
Согласно предварительным данным, ожидается, что высший уровень воды в реке Обь в границах Нижневартовска в период весеннего половодья составит 870 - 950 см.
ИСТОЧНИК KP.RU