СЕГОДНЯ 15:40 2019-04-18T15:40:19+03:00

Обь в границах Нижневартовска вскроется 2 мая. Фото с сайт администрации города Нижневартовск

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До начала ледохода на больших реках Ханты-Мансийского автономного округа остались считанные дни. В этом году вскрытие рек будет раньше срока.

Согласно информации, предоставленной Ханты-Мансийским гидрометеоцентром – филиалом «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», предполагаемый срок вскрытия реки Обь в границах города Нижневартовска - 2 мая при допустимой погрешности +/- 5 суток. Напомним, дата вскрытия Оби в 2018 году была 12 мая.

Согласно предварительным данным, ожидается, что высший уровень воды в реке Обь в границах Нижневартовска в период весеннего половодья составит 870 - 950 см.

ИСТОЧНИК KP.RU