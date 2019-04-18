СЕГОДНЯ 14:58 2019-04-18T14:58:39+03:00

В Нижневартовске на «Безопасное колесо – 2019» приедут юные инспекторы со всей Югры. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Нижневартовск станет местом проведения II этапа окружных соревнований среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2019».

По информации организаторов, участие в них примут 19 команд со всей Югры. Нижневартовск они посетят в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции и педагогов.

Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды ПДД при ГИБДД Нижневартовска Ирина Рангулова, ожидается, что приедут 76 детей в возрасте от 10 до 12 лет. Им предстоит пройти пять этапов: продемонстрировать знания Правил дорожного движения, оказания первой медицинской помощи, навыки владения велосипедом и др.

По информации департамента образования администрации Нижневартовска, в городе все готово для проведения мероприятия. Кроме испытаний, для ребят подготовлена и культурная программа. Во втором этапе окружных соревнований участие примут команды, победившие на муниципальном уровне.

Добавим, что участники, ставшие лидерами в данном соревновании, будут представлять Югру на Всероссийском уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU