Молодая когалымчанка перевела деньги мошенникам ради получения кредита

СЕГОДНЯ 14:49 2019-04-18T14:49:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Получить кредит без похода в банк решила 26-летняя жительница Когалыма. Оформить его она решила онлайн и прогадала.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, потерпевшая оставила онлайн заявку на получение кредита. Через некоторое время ей перезвонили, представились сотрудником банка и сообщили, что ей одобрен кредит. Для его получения необходимо оплатить страховку и перевод денег в Когалым. После перечисления более 24 тысяч рублей, телефон мошенников стал недоступен.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». За минувшие сутки в дежурную часть полиции города поступило два заявления от горожан по фактам мошеннических действий.

ИСТОЧНИК KP.RU