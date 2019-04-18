Молодая когалымчанка перевела деньги мошенникам ради получения кредита
Получить кредит без похода в банк решила 26-летняя жительница Когалыма. Оформить его она решила онлайн и прогадала.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, потерпевшая оставила онлайн заявку на получение кредита. Через некоторое время ей перезвонили, представились сотрудником банка и сообщили, что ей одобрен кредит. Для его получения необходимо оплатить страховку и перевод денег в Когалым. После перечисления более 24 тысяч рублей, телефон мошенников стал недоступен.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». За минувшие сутки в дежурную часть полиции города поступило два заявления от горожан по фактам мошеннических действий.
ИСТОЧНИК KP.RU