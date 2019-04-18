В Югре потеплеет до +15 градусов

СЕГОДНЯ 14:41 2019-04-18T14:42:20+03:00

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В Ханты-Мансийский автономной округе ожидается потепление. Синоптики сообщают, что опасных явлений погоды до конца апреля не ожидается.

По данным «Центроспас-Югория», с 18 по 24 апреля в Югре будет неустойчивая погода, в большинстве дней осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололед. Преобладающая температура воздуха ночью 0,-5 градусов, в начале периода до -15 градусов; днем 0,+5 градусов, в конце периода в Кондинском районе до +15 градусов.

Опасных гидрологических явлений не регистрируется. На реках Иртыш, Конда, Большой Юган местами отмечаются разводья, закраины, вода на льду, на остальных реках округа ледостав. В течение периода на большинстве реках округа отмечалось повышение уровней воды без разрушения ледового покрова.

Напомним, с 10 по 17 апреля в Ханты-Мансийском автономном округе наблюдалась неустойчивая погода. Высота снежного покрова по состоянию на 17 апреля составляет 5-10 см в Кондинском районе и 20-50 см на остальной территории округа.

ИСТОЧНИК KP.RU