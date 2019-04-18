СЕГОДНЯ 13:35 2019-04-18T13:35:24+03:00

Когалымчанка назвала три цифры и лишилась 100 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

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Очередная жертва мошенников зарегистрирована в Когалыме. Женщина не подумала и назвала секретный код злоумышленников.

Как сообщили в УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, преступники, представившись сотрудниками банка под предлогом необоснованного списания денег с банковской карты, принудили 40-летнюю местную жительницу назвать номер карты и три цифры, указанные на оборотной стороне. В результате женщина лишилась почти 100 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Следователи устанавливают личности преступников.

Отметим, что подобные преступления всё чаще регистрируются в округе. Югорчане игнорируют предупреждения полиции и продолжают переводить деньги злоумышленникам.

ИСТОЧНИК KP.RU