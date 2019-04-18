2019-04-18T12:55:34+03:00
Общество

На фестивале «Чай пут фест» в Нижневартовске ждут гостей

Событие состоится 1 мая на площади Нефтяников
Алена Кульмухаметова
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На фестивале «Чай пут фест» в Нижневартовске ждут гостей. Фото с сайта администрации города НижневартовскНа фестивале «Чай пут фест» в Нижневартовске ждут гостей. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Вартовчан приглашают на городское мероприятие, посвященное Дню солидарности трудящихся – фестиваль югорского гостеприимства «Чай пут фест». В переводе с хантыйского языка «чай пут» обозначает «чайник».

Как сообщают организаторы, событие состоится 1 мая на площади Нефтяников с 12 до 16 часов. В программе: концерт творческих коллективов учреждений культуры и спорта города. Гости праздника смогут продегустировать виды чая, который традиционно готовят различные народы, узнать правила пития этого напитка, а также принять участие в мастер-классах по изучению чайных традиций и кузнечному делу.

Также будет возможность оценить традиционные угощения, приготовленные по старинным народным рецептам. Кроме того, представители этнопредпринимательства города развернут на площади торговлю.

Фестиваль «Чай пут фест» станет инновационной формой взаимодействия бизнес-сообщества с представителями самобытной культуры с целью сохранения многонациональных традиций российского народа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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