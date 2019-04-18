2019-04-18T12:51:45+03:00
Происшествия

Трагедия в Югре: охотник принял родственника за добычу

Мужчина скончался от потери крови
Алена Кульмухаметова
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Трагедия в Югре: охотник спутал родственника с добычей. Фото с сайта pixabay.comТрагедия в Югре: охотник спутал родственника с добычей. Фото с сайта pixabay.com
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Смертельное огнестрельное ранение получил охотник в Советском районе. Родственник с ружьём принял его за добычу.

По информации следственного комитета Югры, следователи Югорского межрайонного следственного отдела устанавливают обстоятельства смерти 53-летнего мужчины. Трагический случай произошел накануне во время охоты.

Охотник из-за погодных условий плохо видел, но выстрелил из ружья в движущийся объект, ошибочно считая, что по лесу двигается животное. Подойдя ближе, охотник увидел, что ранил своего родственника, который спустя непродолжительное время скончался от потери крови.

По данному факту следователями проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». Точная причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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