В ХМАО запускают три пилотных проекта
Все они направлены на развитие региона
В ХМАО запускают три пилотных проектаФото: Татьяна Коркина
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Проектный комитет Ханты-Мансийского автономного округа в ходе очередного заседания одобрил запуск трех приоритетных проектов на территории региона.
По данным правительства Югры, проект «Научно-технологический центр в Сургуте» предусматривает создание площадки для апробации, внедрения новых технологических решений. Второй проект – «Умный город» представляет автоматизированную систему управления городским хозяйством, позволяющую гражданам участвовать в решении проблем городской среды. Третий проект – «Безопасность дорожного движения» входит в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU