В ХМАО запускают три пилотных проекта

СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-18T12:34:04+03:00

Все они направлены на развитие региона

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Проектный комитет Ханты-Мансийского автономного округа в ходе очередного заседания одобрил запуск трех приоритетных проектов на территории региона.

По данным правительства Югры, проект «Научно-технологический центр в Сургуте» предусматривает создание площадки для апробации, внедрения новых технологических решений. Второй проект – «Умный город» представляет автоматизированную систему управления городским хозяйством, позволяющую гражданам участвовать в решении проблем городской среды. Третий проект – «Безопасность дорожного движения» входит в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU