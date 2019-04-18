2019-04-18T11:51:53+03:00
Происшествия

В Сургуте директор турагентства оставила без отпуска 15 клиентов

Женщина потратила их деньги на собственные нужны
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте директор турагентства оставила без отпуска 15 клиентовВ Сургуте директор турагентства оставила без отпуска 15 клиентовФото: Татьяна Коркина
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В прошлом году сразу 15 клиентов туристической фирмы Сургута остались без отпуска. Их деньги ушли на неизвестные цели.

Как сообщили в полиции, был зафиксирован факт совершения мошеннических действий в особо крупном размере.

Полицейскими установлено, что в течение 2017 - 2018 годов руководитель фирмы, используя свое служебное положение, похитила около тёх миллионов рублей, принадлежащие 15 клиентам турагентства.

Следствием установлено, что потерпевшие покупали туристические путевки за границу, но вылететь на отдых так и не смогли, злоумышленница объясняла это тем, что вылет отменялся из-за допущенных ошибок при оформлении документов. Похищенные деньги директор фирмы потратила на личные нужды.

Необходимо отметить, что фигурантка является 46-летней местной жительницей и ранее в поле зрения органов внутренних дел она не попадала.

В настоящее время в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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