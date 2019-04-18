СЕГОДНЯ 11:41 2019-04-18T11:41:55+03:00

В Когалыме за антисанитарию закрыли бар «Три желания». Фото с сайта pixabay.com

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Внеплановая проверка кафе-бара «Три желания» в Когалыме выявила многочисленные нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Как сообщает Роспотребнадзор ХМАО-Югры, в баре отсутствует даже умывальник для мытья рук, нет дезинфицирующих средств, необходимые для обработки помещений, оборудования, инвентаря и посуды. В смывах с тарелки, рук повара, слайсера, доски обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Повар и кухонный рабочий не прошли периодический медицинский осмотр, гигиеническое обучение и аттестацию. О качестве продуктов и способах хранениях сотрудники кафе ничего пояснить не могли.

Постановлением Когалымского городского суда от 4 апреля деятельность кафе-баре «Три желания» приостановлена на 90 суток. За административное руководству назначен штраф 30 000 рублей.

После проведенной проверки индивидуальный предприниматель добровольно прекратила деятельность по указанному адресу, но административное наказание осталось в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU