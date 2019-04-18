2019-04-18T11:08:55+03:00
Происшествия

В Нижневартовске пьяный подросток угнал «Ниву»

Владелец автомобиля обратился в полицию
Алена Кульмухаметова
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Накануне в дежурную часть отдела полиции Нижневартовска обратился местный житель с заявлением об угоне «Нивы» из двора дома, где он живёт.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение «ВАЗ 2121».

Вскоре по подозрению в причастности к преступлению полицейские задержали 15-летнего подростка, который признался, что угнал автомобиль. Преступление парнишка объяснил желанием покататься и состоянием алкогольного опьянения.

В отношении подростка органами дознания было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Родители подростка привлечены к административной ответственности за то что их ребёнок был пьян. Данные направлены для рассмотрения на Комиссию по делам несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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