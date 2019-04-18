В Нижневартовске пьяный подросток угнал «Ниву»
Накануне в дежурную часть отдела полиции Нижневартовска обратился местный житель с заявлением об угоне «Нивы» из двора дома, где он живёт.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение «ВАЗ 2121».
Вскоре по подозрению в причастности к преступлению полицейские задержали 15-летнего подростка, который признался, что угнал автомобиль. Преступление парнишка объяснил желанием покататься и состоянием алкогольного опьянения.
В отношении подростка органами дознания было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок до пяти лет.
Родители подростка привлечены к административной ответственности за то что их ребёнок был пьян. Данные направлены для рассмотрения на Комиссию по делам несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU